Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Orell Füssli hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und nominiert Pascale Bruderer als neue Verwaltungsrätin Zürich, 30.11.2023 - Gute Geschäftsentwicklung der Orell Füssli AG im 2. Halbjahr führt zur Anpassung der Jahresprognose. Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 7. Mai 2024 Pascale Bruderer zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Das zweite Halbjahr 2023 entwickelt sich für Orell Füssli besser als erwartet. Bislang ging Orell Füssli für das Geschäftsjahr 2023 von einem leichten Anstieg des Umsatzes und einer EBIT-Marge leicht unter Vorjahr aus. Orell Füssli geht für das laufende Geschäftsjahr weiterhin von einer Umsatzsteigerung und neu von einer EBIT-Marge auf oder leicht über Vorjahresniveau aus. Alle Geschäftsbereiche werden einen positiven Ergebnisbeitrag leisten, wobei das Ergebnis insbesondere auf tiefer als geplante Kosten und saisonale Umsatzeffekte nach den Sommerferien zurückzuführen ist. Verwaltungsrat nominiert Pascale Bruderer als neue Verwaltungsrätin Nach 13 Jahren im Verwaltungsrat wird Dieter Widmer, Vizepräsident und Leiter des Audit Committee, an der nächsten Generalversammlung vom 7. Mai 2024 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Pascale Bruderer zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Pascale Bruderer (46) verfügt über grosse Erfahrung und ein breites Netzwerk in Wirtschaft und Politik. Sie war von 2002 bis 2011 Nationalrätin, im Amtsjahr 2009/2010 Nationalratspräsidentin und von 2011 bis 2019 Ständerätin. Pascale Bruderer ist heute selbstständige Unternehmerin und mehrfache Verwaltungsrätin. Sie ist Gründerin und Verwaltungsratspräsidentin der Swiss Stablecoin AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Galenica Gruppe und der TX Group/Tamedia. Per 1. Januar 2024 wird sie zudem Vizepräsidentin des ETH-Rats. Pascale Bruderer studierte Politikwissenschaft, Staatsrecht sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und verfügt über einen Master in Political Science der Universität Zürich. Martin Folini, Präsident des Verwaltungsrats von Orell Füssli: «Pascale Bruderer verfügt über einen beeindruckenden Werdegang und kennt als ehemalige Politikerin und heutige Unternehmerin sowohl die Perspektiven der Behörden als auch die eines Unternehmens. Ihre Erfahrung und ihr einzigartiges Netzwerk in Politik und Wirtschaft stellen für Orell Füssli eine wertvolle Ergänzung dar. Ich bin überzeugt, dass Pascale Bruderer mit ihren exzellenten Kenntnissen, insbesondere auch bei den Themen Digitalisierung und Bildung wertvolle Impulse bei Orell Füssli geben kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pascale Bruderer eine profilierte und hochkompetente Persönlichkeit für eine Kandidatur in den Verwaltungsrat gewinnen konnten». Agenda Publikation Jahresergebnis 2023 8. März 2024

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential für Orell Füssli dar, welches in den kommenden Jahren entwickelt werden soll.



Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die als Omnichannel-Unternehmen ein umfassendes Angebot mit 57 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen. Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 650 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 220 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.



