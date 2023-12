EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

EQS-Unternehmensmitteilung: Effecten-Spiegel AG - Geschäftsjahr 2023 Prognose / Jahresergebnis Durch die sich weiter verschärfenden geopolitischen Spannungen und die fiskalischen Entwicklungen im laufenden Jahr blieb vor allem bei den längerfristig gehaltenen Wertpapieren im Portfolio der Effecten-Spiegel AG die gewünschte Wertaufholung aus. Der Vorstand der Gesellschaft geht daher davon aus, das Geschäftsjahr 2023 mit einem negativen Ergebnis auf Vorjahresniveau abzuschließen, wobei hierfür der konkrete Abwertungsbedarf auf das Umlauf- und das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag maßgeblich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen Vorstand und Aufsichtsrat davon aus, der Hauptversammlung im Mai 2024 einen Dividendenvorschlag auf Basis des Vorjahres zu unterbreiten. Neben der Beteiligung an der infas Holding AG sind die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft zum 30.11.2023, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes: Xylem Inc. (Wasseraufbereitung)

Sixt SE /Stämme (Autovermieter)

Coloplast A/S (Stoma- und Wundversorgung)

Redcare Pharmacy NV (Online-Apotheke)

MTU Aero Engines (Triebwerkhersteller)

Henkel KGaA / Vorzüge (Konsumgüterunternehmen)

Siltronic AG (Hersteller für Siliziumwafer)

Prosus NV (Technologieinvestor)

Bechtle AG (IT-Systemhaus)

Walt Disney Company (Medienunternehmen) Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert. Düsseldorf, den 1. Dezember 2023 Marlis Weidtmann

Vorstand Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de Stammaktie:

WKN: 564760/ISIN: DE0005647606

Vorzugsaktie:

WKN: 564763/ISIN: DE0005647630

Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart



