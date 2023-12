Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché stellt seine Marine-Batterielösungen für die asiatische Schifffahrtsindustrie auf der Marintec China 2023 in Shanghai aus



Hinweis für die Redaktion: Zur Vereinbarung eines Interviews mit einem Leclanché-Sprecher auf der Marintec in Shanghai wenden Sie sich bitte an info@leclanche.com Leclanché nimmt erstmals an einer Messe in China teil

Das Unternehmen wird seine Batterietechnologie für die maritime Industrie vorstellen

Sein neuestes System Navius MRS-3 wurde für eine breite Palette von Anwendungen ausgewählt

Die Marintec ist eine der größten Marinemessen mit mehr als 2.200 Ausstellern und 70.000 Besuchern aus der ganzen Welt YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 4. Dezember 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN) wird vom 5. bis 8. Dezember dieses Jahres an der Marintec China in Shanghai teilnehmenund an seinem Stand im Schweizer Pavillon (N3B2B-03) seine neueste Schiffstechnologie vorstellen. Für Leclanché ist es die erste Messeteilnahme in China und eine gute Möglichkeit, sein Angebot für die Schifffahrt vielen der wichtigsten Akteure der asiatischen maritimen Industrie vorzustellen. Die Besucher können die neueste Marine-Technologie von Leclanché sowie die verschiedenen Projekte kennenlernen, für die das Unternehmen zur Elektrifizierung einer Vielzahl von Marine-Anwendungen ausgewählt wurde. Leclanché fertigt seine Marine-Batteriesysteme vollständig in Europa - vom Pulver der Lithium-Ionen-Zellen bis hin zum fertigen Batteriepack. Zur Herstellung der G/NMC-Zellen mit hoher Lebensdauer nutzt das Unternehmen ein wasserbasiertes Binderverfahren, das den Einsatz giftiger Lösungsmittel vollständig überflüssig macht. Die Zellen stammen aus der Produktion in Willstätt, Deutschland, die Montage der Module erfolgt in der vollautomatischen Produktionslinie des Unternehmens an seinem Hauptsitz in Yverdon-Les Bains in der Schweiz. Das Marine Rack System für die Schifffahrt von Leclanché verfügt über ein flexibles, modulares Design mit sieben Regalhöhen, die von 926 mm bis 2.431 mm reichen. Die Skalierbarkeit des Navius MRS-3-Systems ermöglicht seinen Einsatz in einer Vielzahl von Schifffahrtsanwendungen, von kleinen Schiffen wie Luxusyachten bis hin zu Containerfeederschiffen, Fähren und neuerdings auch Kreuzfahrtschiffen. Das System ist mit einem funktionssicheren Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das als Herzstück fungiert. Mit ihm können Benutzer den Zustand einzelner Zellen und Module überwachen sowie wichtige Daten und Diagnosen erstellen. Das System ist außerdem flüssigkeitsgekühlt, was dem Racksystem der neuesten Generation eine zusätzliche Sicherheitsebene verleiht. Das Navius MRS-3 erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Schiffseignern und Integratoren, die ihre Flotten elektrifizieren wollen. Das Energiespeichersystem wurde bereits für viele Projekte ausgewählt, unter anderem von Scandlines, Brittany Ferries und Cadeler, die Leclanché für den Antrieb ihres neuesten Windpark-Installationsschiffs wählten. In den letzten Monaten haben sich noch weitere wichtige Akteure für die Marine-Technologie von Leclanché entschieden. Leclanché hat mit Kongsberg bei mehr als zehn maritimen Installationen zusammengearbeitet und wird 2025 das Navius MRS-3-System an die Werft in Qidong, China, liefern. "Wir wissen, dass die maritime Industrie in Asien einige der einflussreichsten Akteure auf dem Weltmarkt hat. Wir haben bereits seit vielen Jahren erfolgreich Projekte in Asien und China durchgeführt, aber unsere jüngste Unterstützung vor Ort verbessert den Zugang zu unserer unübertroffenen Technologie zum Nutzen der gesamten maritimen Industrie", sagte Guillaume Clement, Global VP of E-Marine, Leclanché. Die Marintec China ist eine der größten Fachmessen der internationalen maritimen Industrie. Mit weit über 2.200 Ausstellern und 70.000 Besuchern aus 100 Ländern weltweit bietet sie das größte Angebot an ausstellenden Unternehmen, Herstellern und Dienstleistern über die gesamte Lieferkette für den Schiffbau sowie professionelle Dienstleistungen, Komponenten und fertige Ausrüstung. ### Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. 