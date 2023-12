Der Spieleentwickler Rockstar Games hat am vergangenen Freitag den aus Sicht vieler Spieler und Aktionäre wohl wichtigsten Termin des Jahres verkündet: Das Veröffentlichungsdatum des ersten Trailers zum lang erwarteten nächsten Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe. Die gute Nachricht: Fans müssen sich nur noch wenige Stunden gedulden. Konkret teilte Rockstar Games am ersten Dezember via X mit, dass "Trailer 1 am Dienstag, den 05. Dezember 2023" gegen 15 Uhr deutscher Zeit erscheint. Demnach ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...