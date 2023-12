Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5055/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #539 geht es um 26 Jahre Erste Group IPO (in der grossen Variante) und eine Einreihung der Bank fällt mächtig aus: In 26 Jahren war die Aktie 19x beim Handelsvolumen und 11x nach Market Cap top. Der Total Return beträgt ca. 294 Prozent, der EuroStoxx Banks verlor im gleichen Zeitraum 45 Prozent. Neuling RWT nimmt diesen gut besetzten 4.12. selbst als Listing-Start und mein Kollege Andreas Gross stellt das Unternehmen im 2. Teil der Folge im Talk mit Vorstand Reinhard Thor ...

