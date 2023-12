Das israelische Photovoltaik-Unternehmen hat bei TNO in den Niederlanden seine Systeme zur Verhinderung und Erkennung von Lichtbögen erfolgreich prüfen lassen. Die Technologie zur Erkennung erhitzter Steckverbindungen ist Solaredge zufolge die erste ihrer Art.Der israelische Systemtechnik-Anbieter Solaredge Technologies hat beim niederländischen Forschungs- und Testinstitut TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) einen Test seiner Sicherheitssysteme zur Verhinderung und Erkennung von Lichtbögen in Auftrag gegeben und meldet hierzu positive Resultate. Schwerpunkt der Tests war das in den ...

