Tesla - Der Cybertruck wird Realität

Am 30. November präsentierte der Tesla Chef Elon Musk den jüngsten Neuzugang in der Tesla-Familie. Im Zuge des "Cybertruck Delivery Events" durften sich die ersten Kunden über den Pickup mit dem markanten Design freuen.



Die Szene aus der ersten Präsentation des Cybertrucks sind den meisten Beobachtern noch amüsant in Erinnerung geblieben: der als unzerstörbar angepriesene Elektro Pickup wurde von Teslas Designchef Franz von Holzhausen daraufhin live vor dem gesamten Publikum getestet. Zwar widerstand der Truck dem Hieb mit dem Vorschlaghammer, jedoch hinterließ der darauffolgende Stahlkugelwurf einen sichtbaren Schaden an der Windschutzscheibe. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um 4% ein.



Der erste Pick-up bzw. Geländewagen von Tesla verfügt über ein Luftfederfahrwerk und einen Allradmotor. Er soll in drei verschiedenen Ausbaustufen verkauft werden. Die schnellste Version soll laut Tesla in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Für das sogenannte "Cyberbeast" müssen Kaufwillige Kunden über 100 Tsd. US-Dollar bezahlen. Der vor vier Jahren angekündigte Einstiegspreis von 40 Tsd. US-Dollar wird aber wahrscheinlich um Längen verfehlt. Das Einstiegsmodell des Cybertrucks soll rund 61 Tsd. US-Dollar kosten und ab 2025 verfügbar sein.



Für die Aktie der Tesla AG lief es in diesem Jahr rund. Die Year-to-Date Performance weist aktuell ein Kursplus von mehr als +90% auf. Damit gehört Tesla zu den zehn am besten performenden Titeln dieses Jahr im S&P 500® Index.



