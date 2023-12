DJ PTA-RPT: MARNA Beteiligungen AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 2 AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta/04.12.2023/17:55) - Der Aufsichtsrat der MARNA Beteiligungen AG (die " Gesellschaft") hat am 23. November 2023 dem Abschluss eines Tausch- und Abtretungsvertrages mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim HRB 338172, über die Verpflichtung der Gesellschaft zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens im Tausch gegen 98.360 Stück Aktien der Enapter AG, Heidelberg, mit der ISIN DE000A255G02, gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Der Vertrag wurde mit Datum vom 4. Dezember 2023 zwischen der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und der Gesellschaft geschlossen und notariell beurkundet. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ist als wesentliche Aktionärin nahestehende Person der MARNA Beteiligungen AG. Das durch die Gesellschaft an die Deutsche Balaton zu übertragende Vermögen umfasst eine Inhaberschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 800.000,00 und darauf entfallende und ausstehende Zinsforderungen in Höhe von EUR 44.747,26. Außerdem umfasst das Vermögen der Gesellschaft 2.000 Stück auf den Namen lautender Stückaktien der Vita 34 AG, Leipzig, mit der ISIN DE000A0BL849, 2.800 Stück auf den Inhaber lautender Stückaktien der NFON AG, München, mit der ISIN DE000A0N4N52 und 5.280 Stück auf den Inhaber lautender Stückaktien der tubesolar AG, Bayreuth, mit der ISIN DE000A2PXQD4. Der Tausch- und Abtretungsvertrag bedarf als Verpflichtung der Gesellschaft zur Übertragung des nahezu ganzen Gesellschaftsvermögens nach § 179a AktG neben der notariellen Beurkundung der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft. Der Beschluss der Hauptversammlung zu § 179a AktG wiederum bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Der Vorstand beabsichtigt den Vertrag im Rahmen der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft nachgenehmigen zu lassen.

Der Vorstand

