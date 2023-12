DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen holen Luft - Roche gesucht nach Milliardenkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 7 Punkte auf 16.405 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verlor dagegen 0,1 Prozent auf 4.415 Punkte. Nach der Rally um über 1.600 Punkte gilt der DAX als überkauft. Zudem liegt er nur noch knapp 1 Prozent unter seinem Allzeithoch, was zu Gewinnmitnahmen verleitet. "Nach vorübergehend möglichen Rückschlägen sollte der Blick wieder nach oben gerichtet werden", ist die Helaba dennoch zuversichtlich; das Allzeithoch liege weiter in Reichweite.

Am Anleihemarkt bliebt es weitgehend ruhig. Allerdings stiegen die US-Renditen etwas an, was den Euro Richtung 1,0820 Dollar drückte. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Freitag keinen Hinweis auf Zinssenkungen gegeben, darüber zu reden sei noch zu früh, sagte er.

Kapriolen hat zu Wochenbeginn der Goldpreis gezeigt. Nachdem die Feinunze zum Start des asiatischen Handels zeitweise um fast 80 Dollar zugelegt hatte auf ein neues Rekordhoch von 2.145 Dollar, kostete sie zum Börsenschluss in Europa 2.026 Dollar und damit weniger als im ehemaligen Allzeithoch aus dem Mai mit 2.080 Dollar. Das Edelmetall profitiere besonders von der Erwartung früher Zinssenkungen durch die Notenbanken, so Vermögensverwalter Altmann.

Wolters Kluwer steigen in Euro-Stoxx-50 auf

Am Aktienmarkt standen mit den jüngst deutlich gefallenen Ölpreisen einmal mehr die Öl- und Gaswerte unter Druck, deren Branchenindex um 1,5 Prozent fiel. Für den Rohstoff-Subindex ging es sogar um 2,4 Prozent abwärts. Beide Indizes lagen damit weit abgeschlagen am Ende.

Der Index der Medienaktien stieg dagegen um 0,7 Prozent. Hierzu trugen Wolters Kluwer (+2%) maßgeblich bei. Die Aktie steigt per 18. Dezember in den wichtigen europäischen Leitindex Euro-Stoxx-50 auf. Flutter (-1,4% in London) müssen den Index im Gegenzug verlassen, weil das Unterhaltungsunternehmen mit der Hauptnotierung seiner Aktien an die New Yorker Börse wechseln will.

Gut kam ein Zukauf von Roche (+2,8%) an. Der Pharma-Konzern kauft Carmot Therapeutics in den USA für bis zu 3,1 Milliarden Dollar. "Der Preis scheint branchenüblich und die industrielle Logik stimmt", sagte ein Händler. Roche erkaufe sich damit den Zugang zum aktuellen Modethema Bekämpfung von Fettleibigkeit.

AT&T-Spekulation bewegt Nokia und Ericsson

Für Bewegung unter Telekomausrüstern sorgte ein Social-Media-Post. Laut dem in der US-Mobilfunkbranche bekannten Analysten Earl Lum von EJL Wireless Research, könnte sich AT&T möglicherweise von Nokia als Zulieferer trennen und stattdessen auf Ericsson setzen. Entsprechend reagierten Ericsson mit einem Plus von 4,6 Prozent, während Nokia um 6,5 Prozent absackten.

Rheinmetall gewannen 0,6 Prozent auf 283,40 Euro. Die Bank of America erhöhte die Aktie auf "Kaufen" und ließ mit einem Kursziel von 410 Euro nach zuvor 300 Euro aufhorchen. Für Continental ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten. Der Kapitalmarkttag lieferte keine Kaufargumente.

In der zweiten deutschen Reihe zogen Fraport um 1,0 Prozent an, nachdem die Analysten von Oddo BHF die Aktie auf "Outperform" angehoben haben. Dagegen fielen 1&1 um 4,3 Prozent, Goldman Sachs stufte die Aktie auf "Neutral" ab. Der Kurs der Mutter United Internet gab um 4,4 Prozent nach.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.414,95 -3,56 -0,1% +16,4% Stoxx-50 4.019,45 -0,28 -0,0% +10,1% Stoxx-600 465,78 -0,42 -0,1% +9,6% XETRA-DAX 16.404,76 +7,24 +0,0% +17,8% FTSE-100 London 7.512,96 -16,39 -0,2% +1,0% CAC-40 Paris 7.332,59 -13,56 -0,2% +13,3% AEX Amsterdam 770,61 -0,76 -0,1% +11,8% ATHEX-20 Athen 3.093,41 -20,96 -0,7% +37,4% BEL-20 Bruessel 3.593,54 +14,63 +0,4% -2,9% BUX Budapest 58.509,85 +498,86 +0,9% +33,6% OMXH-25 Helsinki 4.357,27 -59,35 -1,3% -8,5% ISE NAT. 30 Istanbul 8.731,57 +85,73 +1,0% +46,9% OMXC-20 Kopenhagen 2.225,67 -8,01 -0,4% +21,3% PSI 20 Lissabon 6.527,07 +45,17 +0,7% +14,8% IBEX-35 Madrid 10.178,30 +37,50 +0,4% +23,7% FTSE-MIB Mailand 29.914,09 -14,36 -0,0% +26,2% OBX Oslo 1.190,24 -12,77 -1,1% +9,2% PX Prag 1.397,46 +7,08 +0,5% +16,3% OMXS-30 Stockholm 2.253,80 +3,59 +0,2% +10,3% WIG-20 Warschau 2.281,04 -4,94 -0,2% +27,3% ATX Wien 3.312,72 -3,96 -0,1% +6,2% SMI Zuerich 10.952,44 +65,08 +0,6% +2,1% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0823 -0,6% 1,0867 1,0869 +1,1% EUR/JPY 159,22 -0,3% 159,44 160,03 +13,4% EUR/CHF 0,9450 -0,1% 0,9462 0,9461 -4,5% EUR/GBP 0,8569 +0,0% 0,8574 0,8575 -3,2% USD/JPY 147,14 +0,3% 146,68 147,21 +12,2% GBP/USD 1,2629 -0,6% 1,2675 1,2675 +4,4% USD/CNH (Offshore) 7,1500 +0,3% 7,1424 7,1348 +3,2% Bitcoin BTC/USD 41.612,54 +3,8% 41.445,44 38.799,24 +150,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,66 74,07 -0,6% -0,41 -4,1% Brent/ICE 78,43 78,88 -0,6% -0,45 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,24 43,88 -8,3% -3,64 -48,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,34 2.072,02 -2,2% -45,69 +11,1% Silber (Spot) 24,52 25,48 -3,8% -0,96 +2,3% Platin (Spot) 921,65 935,83 -1,5% -14,18 -13,7% Kupfer-Future 3,81 3,91 -2,4% -0,09 +0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 12:12 ET (17:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.