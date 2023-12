Die RWT-Aktie hatte heute ihren ersten Handelstag im direct market plus (Handelsverfahren Auktion) der Wiener Börse. Der Referenzkurs lag bei 2,68 Euro, die Aktie ging mit einem Plus von 23,13 Prozent bei 3,3 Euro aus dem Handel. Es wurden 200 Stück (Doppelzählung) gehandelt. Die RWT AG ist Eigentümerin der RWT Hornegger & Thor GmbH, die sich auf die Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen für die Kraftfahrzeug- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen plant, den Branchenmix in den Bereichen Aerospace, Medizintechnik und Elektronik zu erweitern.

Den vollständigen Artikel lesen ...