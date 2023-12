Das Biotechunternehmen will sich künftig auf F&E konzentrieren. Dazu sollen die Produkte im kommerziellen Stadium schrittweise auf ein Partnerschaftsmodell umgestellt werden.Genf - Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics will sich künftig auf die Forschung & Entwicklung konzentrieren. Dazu sollen die Produkte im kommerziellen Stadium schrittweise auf ein Partnerschaftsmodell umgestellt werden. Die kommerziellen Aktivitäten sollen gestrafft und die Ressourcen auf die F&E-Aktivitäten konzentriert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

