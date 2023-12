Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% 20/25 (ISIN DE000A3H2TU8/ WKN A3H2TU) informiert darüber, dass ein in der DACH-Region tätiger auf Mittelstand fokussierter PE-Investor und ein weiterer institutioneller Investor (zusammen "Investor") eine Verpflichtung zu einem Eigenkapitalinvestment in PAUL Tech AG in einem Gesamtvolumen von ca. EUR 40.000.000 eingegangen sind, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

