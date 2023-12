Von den Verlaufstiefs Anfang November bei rund 24 Euro hat sich die Fresenius-Aktie in den zurückliegenden Wochen wieder nach oben gearbeitet und sogar zwischenzeitlich Kurse von über 29 Euro erreicht. Am Dienstag setzt der DAX-Titel allerdings merklich zurück, was die rote Laterne im DAX bedeutet. Und das, obwohl die jüngsten Analystenstimmen weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren.Die amerikanische Bank JPMorgan stuft das Papier zwar weiterhin nur mit "Neutral" ein, das Kursziel liegt nun mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...