Die Stellantis Bank bietet ab sofort die höchsten Zinsen für Tagesgeld an Zum ersten Mal seit der Fusion der PSA Direktbank und der Opelbank zur Stellantis Direktbank gibt es nun eine neue Tagesgeld-Offerte: Ab sofort zahlt die Stellantis Direktbank beim Tagesgeld einen Zinssatz von 4,10 Prozent. Das sind die höchsten Zinsen in Deutschland (Stand 05.12.2023). Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. ...

