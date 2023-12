The following instruments on XETRA do have their first trading 06.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.12.2023Aktien1 US1468756044 Carver Bancorp Inc.2 US6406714005 Nephros Inc.3 US8177321002 Servotronics Inc.4 AU0000310302 Cadoux Ltd.5 KYG2007L1216 Cazoo Group Ltd.6 DK0062502894 Orphazyme A/S7 CA98979D2014 Zoglos Food Corp.Anleihen1 FR001400MLN4 Unibail-Rodamco-Westfield SE2 US281020AZ01 Edison International3 US61945CAH60 Mosaic Co., The4 XS2731506841 Metropolitan Life Global Funding I5 DE000HLB5246 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale