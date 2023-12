Nachdem die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) am Dienstag um über -3% absackte, erholt sie sich am Mittwochmorgen um über +1%. Haben Anleger eine vermeintlich schlechte Nachricht schnell verdaut? Fresenius vorgestellt Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein deutscher Gesundheits- und Medizintechnikkonzern. Unter dem Namen "Helios" betreibt der Konzern 87 Kliniken, rund 240 Medizinische Versorgungszentren, sechs Präventionszentren und 21 arbeitsmedizinische ...

