Im börsenradio-Interview sagt Wolftank-CEO Peter Werth zur jüngst abgeschlossenen Aufstockung der Petroltecnica: "Mit Petroltecnica haben wir einen ehemaligen Konkurrenten an Bord geholt. Das Unternehmen ist Vorreiter im Sinne von Umwelt-Leistungen und hat den Sitz in Rimini, wo sich auch unsere Recycling-Anlage befindet. In Italien sind wir größter Anbieter, ohne öffentlicher Beteiligung, in Sachen Umweltservice und haben einen sehr komfortablen Status erreicht. Teil des Deals war, dass der ehemalige Mehrheitseigentümer von Petrochemica sich rückbeteiligt und einen guten Teil des Kaufpreises in das Unternehmen in Form einer Kapitalerhöhung einbringt. Die Kapitalerhöhung war eine rein technische Lösung. Aber wenn die ...

