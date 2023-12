WASHINGTON (dpa-AFX) - OSI Systems, Inc. (OSIS), an electronic component maker, said on Wednesday that its Optoelectronics and Manufacturing division has bagged orders totaling around $5 million to provide electronic assemblies to a leading technology OEM.



OSI Systems plans to use its operations in the United Kingdom to fulfill these orders.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken