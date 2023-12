Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; President: Minoru Tanaka)(TOKYO:4118) hat am 30. November 2023 alle Anteile der Japan Medical Device Technology Co., Ltd. (Hauptsitz: Kamimashiki-gun, Kumamoto; President: Shuzo Yamashita) (im Folgenden JMDT), einem Entwickler und Hersteller von medizinischen Geräten, erworben und das Unternehmen zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft gemacht.

Kaneka produziert und vertreibt endovaskuläre Katheter. Dabei handelt es sich um Geräte, die bei der Behandlung von kardialen, peripheren vaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen eingesetzt werden. Insbesondere das Stenting*1 zur Behandlung von Koronararterienerkrankungen, wie etwa Atherosklerose, hat in Japan einen Marktwert von 30 Milliarden Yen, und Kaneka beabsichtigt, seine Aktivitäten in diesem Bereich auszuweiten.

JMDT verfügt über herausragende technologische Fähigkeiten in der Forschung und Entwicklung von Koronarstents und ist einer der führenden Hersteller von bioresorbierbaren Stents*2

Zur Behandlung der Koronararterien wird in der Regel ein röhrenförmiger Stent aus Metallgewebe in die Läsion eingesetzt, um das Lumen zu erweitern und den Blutfluss wiederherzustellen. Da dieser Stent jedoch im Blutgefäß verbleibt, kann im Falle einer erneuten Restenose häufig kein weiterer Stent an der gleichen Stelle eingesetzt werden. Der bioresorbierbare Stent von JMDT besteht aus einer biologisch abbaubaren Magnesiumlegierung, die eine Verstopfung des Gefäßes verhindert, die durch den Verbleib des Stents im Gefäß verursacht wird. Außerdem werden 95 des Stents 1,5 Jahre nach der Implantation vom Körper resorbiert und aufgenommen, was gewährleistet, dass er die Behandlung der Restenose nicht beeinträchtigt.

*1. Ein Stent ist ein kleines, dehnbares und röhrenförmiges Metallgewebe, das häufig aus Metallen wie einer Kobalt-Chrom-Legierung oder einer Nickel-Titan-Legierung hergestellt wird. Es handelt sich um ein medizinisches Gerät, das tubuläre Teile des menschlichen Körpers (Blutgefäße, Luftröhre, Speiseröhre, Zwölffingerdarm, Dickdarm, Gallenwege usw.) aus dem Inneren des Lumens aufweitet. Stents werden auf einen Katheter montiert und in Arterien geweitet, um verengte oder verschlossene Koronararterien oder periphere Arterien der unteren Extremitäten zu behandeln. Durch das Einsetzen eines Stents wird der Blutfluss an der Behandlungsstelle wiederhergestellt.

*2. Der bioresorbierbare Stent von JMDT wird aus einer extrem sicheren Magnesiumlegierung hergestellt und weist mit seinem dünnen (100 µm), aber voll expandierbaren Stentkörper ein geringes Thromboserisiko auf. Die Oberfläche des Stents ist mit einer Schicht überzogen, die den Abbau der Magnesiumlegierung und die Elution des Medikaments (Sirolimus) kontrolliert. Zudem handelt es sich um den derzeit einzigen bioresorbierbaren Stent in Japan, der erstmals die FIH-Studie (First In Human) zur Anwendung am Menschen durchlaufen hat.

[Japan Medical Device Technology Co., Ltd.] Vertreten durch: Shuzo Yamashita Stammkapital: 10 Millionen Yen Hauptsitz: Kumamoto Techno Incubation Center Bldg. D, 2020-3 Tabaru, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto, 861-2202 Gründung: Oktober 2014 Geschäftsbereich: Forschung und Entwicklung im Bereich Koronarstents und Auftragsentwicklung anderer medizinischer Geräte

