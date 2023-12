Der Chemiekonzern befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall für dessen in der Nordsee geplante Windparkprojekte Nordlicht 1 und 2. Laut der Vereinbarung zwischen den beiden Konzernen soll BASF 49 % der Projektanteile von Vattenfall übernehmen. BASF will mit dem Grünstrom aus der Nordsee insbesondere das Stammwerk in Ludwigshafen versorgen. Die Windparkprojekte Nordlicht 1 und 2 befinden sich 85 Kilometer nördlich von Borkum und sollen eine Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt haben. Die beiden Windparks sollen voraussichtlich 2028 an Netz gehen. Bei der BASFAktie zeichnet sich unterdessen oberhalb der 40-Euro-Marke eine Kursstabilisierung ab.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken