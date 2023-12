The following instruments on XETRA do have their first trading 07.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.12.2023Aktien1 AU0000045098 Life360 Inc.2 AU0000218190 Chrysos Corp.Ltd.3 JP3497400006 Daifuku Co. Ltd.4 CA50075X1024 Kraken Energy Corp.5 JP3396000006 Skymark Airlines Inc.6 CA03078N2095 Ameriwest Lithium Inc.7 US70387R4039 PAVmed Inc.8 US98423B3069 XOS Inc.Anleihen/ETF1 US06368LC537 Bank of Montreal2 US37045XEP78 General Motors Financial Co. Inc.3 DE000A2NBZ21 SoWiTec group GmbH4 US053484AE16 Avalonbay Communities Inc.5 USU0926HAT78 Blackstone Private Credit Fund6 US21871XAS80 Corebridge Financial Inc.7 US37045XEN21 General Motors Financial Co. Inc.8 XS2732133090 MassMutual Global Funding II9 US863667BC42 Stryker Corp.10 US94988J6F93 Wells Fargo Bank N.A.11 XS2694995163 ASR Nederland N.V.12 US4581X0EM69 Inter-American Development Bank13 DE000HLB5220 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 IE000H92C4B8 iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF15 IE0003UVYC20 JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist)16 IE000WX7BVB0 JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (acc)17 IE000IQQEL77 Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF