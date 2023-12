EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Auftragseingänge

IGP Advantag AG: Die "grünen" Geschäftsbereiche entwickeln sich positiv



07.12.2023 / 10:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IGP Advantag AG: Die "grünen" Geschäftsbereiche entwickeln sich positiv Berlin, 07.12.2023 - Die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) verzeichnet derzeit in einem sehr schwierigen konjunkturellen Umfeld eine in den einzelnen Tochtergesellschaften sehr unterschiedliche, aber insgesamt weitgehend stabile Unternehmensentwicklung. So befinden sich die Umsätze im Emissionshandel derzeit deutlich über dem Vorjahresniveau, während bei den baunahen Dienstleistungen der Projektentwicklung die bekannten Probleme bestehen (zurückhaltende Kreditvergabe, enorm gestiegene Baukosten etc.). Ungeachtet dessen sieht der Vorstand vor diesem Hintergrund unverändert das Ziel als realistisch an, im laufenden Geschäftsjahr eine Gesamtleistung in einer Bandbreite von 68,0 Mio. EUR und 76,0 Mio. EUR (Vj. 64,1 Mio. EUR) zu erzielen. Erfreulich ist hierbei die Entwicklung der vor knapp einem Jahr neugegründete IGP Green Solutions. Sie hat mittlerweile bereits eine ansehnliche Anzahl von namhaften Kunden, vor allem aus dem Gesundheitssektor, gewonnen und neben verschiedenen Beratungsmandaten werden auch erste Aufträge für Solaranlagen (PV-Aufdach) realisiert, beispielsweise bei einem sächsischen Klinikum. Das Ziel ist es unverändert, die Kunden im Rahmen der Erstellung und Umsetzung energetischer Konzepte möglichst langfristig zu begleiten. Darüber hinaus firmiert die frühere IGP Projekt GmbH mittlerweile unter Net Zero Development GmbH. Hier wird derzeit geprüft, ob eine Neuausrichtung nach Verkauf des einzigen, eigenen Projektes in Fürstenwalde, und Aufgabe von verbliebenen Aufträgen als Generalunternehmer, realistisch ist.

Über die IGP Advantag AG:

Die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), Net Zero Development GmbH (Projektentwicklung), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilien- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet. Kontakt:

IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag



07.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com