Duisburg (pta/07.12.2023/14:32) - Die Duisburger PCC-Gruppe wird 30 Jahre alt: Am 7. Dezember 1993 wurde die Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH, kurz PCC GmbH, ein internationales Handelshaus für petro-, carbo- und erdgasstämmige Rohstoffe, ins Handelsregister eingetragen. Ziel des Unternehmensgründers, Alleinaktionärs und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden der PCC SE, Waldemar Preussner, war es damals, die Wachstumschancen im Rohstoffhandel auf den sich gerade öffnenden Märkten Osteuropas, vor allem Polens, zu erschließen. Waldemar Preussner, schon damals ein erfolgreicher Rohstoffmanager, war in Polen aufgewachsen und hatte sein Interesse an den Ländern Osteuropas auch nach seinem Umzug nach Deutschland als junger Mann nie verloren.

Die PCC GmbH nahm am 1. Januar 1994 ihre Geschäftstätigkeit auf und erzielte schon im ersten Jahr ihres Bestehens einen Umsatz von umgerechnet 59,4 Millionen EUR. 1998 wurde durch Abspaltung von der PCC GmbH die PCC AG gegründet. Firmensitz wird die PCC-Villa im Duisburger Stadtteil Homberg. Im gleichen Jahr, also vor nunmehr 25 Jahren, begibt die PCC AG auch ihre erste Unternehmensanleihe, bis heute ein bedeutendes Finanzierungsinstrument für die anhaltende Expansion der PCC-Gruppe. 2007 wird die PCC AG in eine europäische Aktiengesellschaft, die PCC SE, umgewandelt.

Heute ist PCC ein innovativer, investitionsstarker und diversifizierter Konzern mit rund 3.300 Mitarbeitenden in 17 Ländern. Die Schwerpunkte der PCC-Gruppe liegen in der Produktion von chemischen Rohstoffen sowie Spezialchemikalien und Siliziummetall, ergänzt durch das Wachstumsgeschäft länderübergreifenden intermodalen Containertransport.

"Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, wie wir in den vergangenen Jahrzehnten ausgehend von Duisburg eine erfolgreiche international agierende Unternehmensgruppe geformt haben", sagt Unternehmensgründer Waldemar Preussner. "Und wie schon seit unserer Gründung denken wir auch heute unsere Möglichkeiten so konsequent wie kreativ in aller Welt weiter. So zum Beispiel mit unseren neuen Expansionsprojekten in Malaysia, wo wir gerade eine Großinvestition realisiert haben, oder im US-Bundesstaat Texas, wo wir erste Meilensteine für den Bau einer Produktionsanlage erreicht haben."

"Seit unserer Gründung leben wir bei PCC, die wir zum Teil schon jahrzehntelang an Bord sind, den Spirit ,We are PCC'", erklärt Dr. Peter Wenzel, Vorstandsvorsitzender der PCC SE. "Die Kombination aus Agilität und Beständigkeit, von Weltoffenheit und lokaler Verwurzelung macht die PCC-Gruppe zu etwas ganz Besonderem."

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 292 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich 2022 auf rund 116 Millionen Euro. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

