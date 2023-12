DJ PTA-Adhoc: IGP Advantag AG: Eine Tochtergesellschaft wird Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen. Einstellung des Projektgeschäfts. - Wertberichtigungen nur in sehr geringer Höhe liquiditätswirksam.

Berlin (pta/08.12.2023/12:00)

IGP Advantag AG: Eine Tochtergesellschaft wird Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen. Einstellung des Projektgeschäfts. Wertberichtigungen nur in sehr geringer Höhe liquiditätswirksam.

Berlin, 08.12.2023 - Der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) ist heute von der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Net Zero Development GmbH davon in Kenntnis gesetzt worden, dass diese auf der Grundlage eines externen Gutachtens entschieden hat, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen dieser Immobilienprojektgesellschaft in Hinblick auf die zu erwartende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu beantragen. Der Auslöser sind vorangegangene finanzielle Schwierigkeiten und Zahlungsausfälle bei größeren Generalübernehmer-Aufträgen, sowie eine laufende fiskalische Problematik. Die Möglichkeit der Kompensation durch Eigenmittel war nicht mehr gegeben. Im Konzern der IGP Advantag AG wird eine Insolvenz dieser Tochtergesellschaft zu (nicht liquiditätswirksamen) Wertberichtigungen auf den Firmenwert von rund EUR 5,2 Mio. in der Konzernbilanz sowie in einem sehr geringen Umfang von voraussichtlich EUR 0,3 Mio. zu liquiditätswirksamen Wertberichtigungen führen. Darüber hinaus entfallen jährlich konzerninterne Umlagen in Höhe von circa EUR 0,2 Mio.. Die Wertberichtigungen werden im Jahresabschluss 2023 das Eigenkapital von zuletzt EUR 30,06 Mio. (zum 30.06.2023) reduzieren.

Für die IGP Advantag AG ergibt sich aus einer Insolvenz der Tochtergesellschaft die Einstellung des Projektgeschäftes, welches nach dem Verkauf eines rund 56.000 qm großen Grundstücks aus einer Beteiligung heraus, nur noch Aktivitäten als Generalübernehmer beinhaltete. Der Vorstand wird nun alle Kapazitäten auf das Kerngeschäft der baunahen Dienstleistungen der IGP Ingenieur GmbH, BRH Generalplaner GmbH, der Hotelsanierung und den Ausbau der Aktivitäten der IGP Green Solutions GmbH konzentrieren.

