Die 123fahrschule SE stellt auf Wunsch der Hausbank eines bestehenden Aktionärs 43.731 neue Aktien im Nachgang zur bereits im November 2023 durchgeführten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Verfügung Köln, 8. Dezember 2023 - Der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes das verbliebene genehmigte Kapital in Höhe von EUR 43.731,00 durch die Ausgabe von 43.731 neuen Aktien mit Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") vollständig ausgenutzt. Die neuen Aktien werden an die Hausbank eines bestehenden Aktionärs zu einem Platzierungspreis von EUR 4,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Die Gesellschaft wurde von der Hausbank informiert, dass die Zeichnungswünsche des Aktionärs im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im November 2023 aus technischen Gründen nicht berücksichtigt werden konnten. Um dem Aktionär einen Ausgleich seiner Verwässerung zu ermöglichen, hat die Hausbank die Gesellschaft um Mitwirkung gebeten, um eine Lieferung von ca. 139.300 Aktien an den Aktionär zu ermöglichen. Da Vorstand und Aufsichtsrat davon ausgehen, dass ein Zukauf über den Markt durch die Hausbank bzw. den Aktionär zu einer nicht nachhaltigen Kursentwicklung führen würde, wurde nach Lösungen gesucht, die auch im Interesse der Gesellschaft liegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich daher entschieden, kurzfristig eine Kapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 im vorgenannten Umfang durchzuführen. Da die Gesellschaft nicht in der Lage ist, kurzfristig weitere Aktien zur Verfügung zu stellen, hat sich die Investmentgesellschaft des Vorstand Boris Polenske - KlickVentures GmbH - bereit erklärt, aus dem eigenen Aktienbestand 95.569 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 4,00 zu verkaufen. Damit kann der Aktionär vollständig und zeitnah beliefert werden. Gleichzeitig hat die KlickVentures GmbH ihre Bereitschaft erklärt, den Erlös aus dem Verkauf der Aktien zu noch zu definierenden Konditionen als Liquidität der 123fahrschule SE zur Verfügung zu stellen. Die zusätzliche Liquidität aus der Kapitalerhöhung sowie ggf. aus der Bereitstellung durch die KlickVentures wird die Gesellschaft für die weitere Stärkung des Working Capital nutzen. ________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:



Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Tel: 0221-177357-60

E-Mail: ir@123fahrschule.de



