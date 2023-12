Die 17. Ausgabe der World Branding Awards honorierte den Erfolg und die Arbeit einiger der besten Marken der Welt in den Kategorien National, Regional und Global Winners. Bei den World Branding Awards 2023 2024 waren über 1.500 Marken aus mehr als 40 Ländern als "Brand of the Year" nominiert. Weniger als 200 von ihnen wurden als Winner ausgezeichnet.

Die prestigeträchtige Preisverleihung fand im Kensington Palace, dem Sitz der Preisverleihung, im Vereinigten Königreich statt. Es wurden über 100 Gäste aus aller Welt begrüßt und der bekannte Fernsehmoderator David Croft fungierte als Gastgeber.

Zu den internationalen Preisträgern, die in ihrer Branche hervorragende Leistungen und ein erstklassiges Branding bewiesen haben, gehören Yakult (Japan), CoCo (Taiwan), LURPAK (Dänemark), Marriott International (USA) und The Body Shop (Vereinigtes Königreich).

Zu den Gewinnern aus der Schweiz gehören Aryzta, Lindt, Nescafé und ROLEX. Weitere Preisträger auf nationaler Ebene sind unter anderem Pertamina (Indonesien), Royal Umbrella (Thailand), Absolut (Schweden), King Power (Thailand), Cine Yelmo (Spanien), easyJet (Vereinigtes Königreich), Tanduay (Philippinen), Sokos Hotels (Finnland), Playmobil (Deutschland) und Raffles Education (Singapur), um nur einige zu nennen.

In diesem Jahr wurden nur 14 Marken mit dem "Regional Tier"-Award ausgezeichnet, darunter Nippon Rent-A-Car (Japan), GIG (Kuwait), MR.DIY (Malaysia), M-150 (Thailand), HECOM (Hongkong) und VITADAY (Thailand). Diese Marken wurden in 4 oder mehr Ländern in 3 oder mehr Gebieten innerhalb einer bestimmten geografischen Region zu den Favoriten der Verbraucher gewählt.

"Dies ist eine Würdigung der kontinuierlichen Bemühungen, die unerlässlich sind, um herausragende Marken aufzubauen. Damit eine Marke relevant bleibt, muss sie ein Image aufbauen, das Resonanz findet und Bestand hat. Das bedeutet nicht nur, durch Marketing eine Kultur und eine Gemeinschaft um die Marke herum aufzubauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass alle Generationen die Marke weiterhin interessant finden", so Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

In diesem Jahr haben weltweit mehr als 150.000 Verbraucher am Nominierungsprozess teilgenommen. Im Schnitt gibt es in jedem Land nur 5 Gewinner-Marken, was deutlich macht, dass die Auszeichnung mit einem World Branding Award eine bemerkenswerte Leistung ist.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der Gewinner finden Sie unter awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die wichtigste Auszeichnung des World Branding Forums, einer eingetragenen Non-Profit-Organisation. Die Awards würdigen die Leistungen einiger der besten Marken der Welt.

Contacts:

editorial@brandingforum.org