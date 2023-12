Unterföhring (ots) -10. Dezember 2023. Wer ist Deutschlands beste Coverband? Wer kommt den größten Musiklegenden am nächsten? Das wollen Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel 2024 in SAT.1 herausfinden. In "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" beurteilen die drei Musikexperten Coverbands nach Stimme, Performance und Sound. Wer entertaint wie Robbie Williams? Wer rockt wie Bon Jovi? Wer begeistert wie Roxette? Wenn das Gesamtpaket Jury und Studiopublikum überzeugt, haben die Bands im Finale der Show die Chance auf ein Live-Konzert in einer großen Arena.Moderiert wird "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" von Matthias Opdenhövel.Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Unsere Jury für diese besondere Show der Musiklegenden glänzt mit Kompetenz: Yvonne Catterfeld weiß, wer dem Original stimmlich am nächsten kommt. Conchita Wurst ist DIE Expertin für den perfekten Auftritt. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Schlagzeuger bei Maffay und Lindenberg erkennt Bertram Engel sofort, welche Bands dem Original gerecht werden. Und Moderator Matthias Opdenhövel kennt sich mit großen Hits bekanntermaßen bestens aus.""The Tribute - Die Show der Musiklegenden" nach dem Original "The Tribute - Battle of the Bands" kommt 2024 in SAT.1. Cheerio Entertainment produziert die Show.Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07-1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5668705