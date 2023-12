Nach einer zweiwöchigen Korrektur ging es für die Aktie von NVIDIA in der vergangenen Woche wieder aufwärts. Rückblick: Die NVIDIA-Aktie war Ende Oktober bis auf das Tief bei 392,30 USD gefallen und anschließend in Erholung übergegangen. Dabei stiegen die Notierungen am 20. November sogar bis auf das neue Rekordhoch bei 505,48 USD, drehten in den folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...