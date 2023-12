Der Energiekonzern RWE hat grünes Licht für eine finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe erhalten. Die Summe ist als Kompensation für den vorzeitigen Ausstieg des Unternehmens aus der Braunkohle vorgesehen. Das beflügelt die Aktie am Montag jedoch kaum.Die EU-Kommission hat die Genehmigung für eine staatliche Förderung von 2,6 Milliarden Euro an RWE erteilt, damit der Konzern aus der Braunkohle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...