11. Dezember 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen") freut sich, über Fortschritte und weitere Entwicklungen in seiner Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage") im Amargosa Valley, Nevada, zu berichten.

Höhepunkte

- Weitere Prozessverbesserungen in der Pilotanlage, die zu Lithiumgehalten von durchgängig über 14 Gramm/Liter in den produzierten Zwischenlösungen führen (gegenüber 7,5 Gramm/Liter im August 2023)

- Die Tests der Pilotanlage laufen noch und sind nach 23 Monaten sicheren Betriebs abgeschlossen

- Die Arbeit mit Koch Technology Solutions LLC ("KTS") an der direkten Lithiumextraktion ("DLE") ist im Gange, liefert wiederholbare Ergebnisse und übertrifft die Erwartungen

- KTS wird die kommerzielle Planung einer DLE-Anlage für das Projekt im Januar 2024 abschließen.

Am 9. August 2023 meldete das Unternehmen, dass der Lithiumgehalt in den in der Pilotanlage produzierten Zwischenlösungen mit einem Durchschnittsgehalt von 7,5 Gramm/Liter Lithium auf das bisher höchste Niveau gestiegen ist. Dieser Konzentrationsanstieg wurde auf die Integration der Li-Pro-Anlage von Koch Technology SolutionsTM in den DLE-Bereich zurückgeführt. Mitte August fügte das Unternehmen eine osmotisch unterstützte Umkehrosmoseanlage (OARO") stromabwärts des DLE-Bereichs hinzu. (Eine Beschreibung des Verfahrens ist auf der Website des Technologiepartners Saltworks zu finden: OARO-Saltworks kündigt osmotisch unterstützte Umkehrosmose-Technologie an | Saltworks Technologies). Mit der OARO-Einheit, die in der Pilotanlage in Betrieb ist, hat Century durchgängig Lithiumgehalte von mehr als 14 Gramm/Liter in seinen Zwischenlösungen erzielt, begleitet von einem deutlich reduzierten Gehalt an Verunreinigungen.

Die Zusammenarbeit von Century mit KTS führte weiterhin zu außergewöhnlichen Ergebnissen im DLE-Bereich der Pilotanlage. Mit fast 3.000 Betriebszyklen der Anlage seit ihrer Installation im April 2023 haben die Ergebnisse die Zielvorgaben sowohl für die Lithiumextraktion als auch für die Rückhaltung von Verunreinigungen aus den Laugenlösungen übertroffen. Angesichts dieser positiven Ergebnisse geht das Unternehmen davon aus, dass KTS seine kommerzielle Planung einer DLE-Anlage für das Projekt im Januar 2024 abschließen wird.

Das Team von Century arbeitet weiterhin an der Innovation und Verbesserung des Prozessflussdiagramms für das Projekt durch das Testen von Ausrüstung, Reagenzien und alternativen Konfigurationen des Flussdiagramms in der Pilotanlage. Diese Arbeit wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt, da die Pilotanlage Daten zur Unterstützung und weiteren Risikominderung des Projekts generiert und sich mit den in der Machbarkeitsstudie identifizierten Empfehlungen befasst.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgie von Century Lithium ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Wörter wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmensleitung erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

