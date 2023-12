EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstand der EV Digital Invest AG



11.12.2023 / 22:17 CET/CEST

Berlin, 11. Dezember 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Investmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Invest Assets", vermeldet eine Änderung im Vorstand. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 wird Herr Tobias Barten, der die Rolle als Co-CEO innehatte, aus dem Vorstand ausscheiden. In diesem Zuge wird der bisherige Co-CEO Marc Laubenheimer für eine Amtszeit bis zum 31. Dezember 2026 zum alleinigen CEO und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt. Der Vertrag von Herrn Laubenheimer wurde entsprechend vorzeitig verlängert. Zudem wird Karl Poerschke, bisher Prokurist und Leiter der Funktionen Operations, Finance, Strategy & Product, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand berufen. Er wird die Rolle des COO einnehmen und das Unternehmen gemeinsam mit Herrn Laubenheimer leiten. Die Amtszeit und der Vertrag von Herrn Poerschke wurde ebenfalls für die Dauer von drei Jahren bestimmt bzw. geschlossen.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 230 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt & -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Weitere Informationen:

www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de



ENGEL&VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



