Wechsel im Vorstand der EV Digital Invest AG Tobias Barten wird zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand ausscheiden

Marc Laubenheimer wird zum alleinigen CEO und Vorstandsvorsitzenden ernannt

Karl Poerschke wird zum 1. Januar 2024 als COO in den Vorstand berufen Berlin, 11. Dezember 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Investmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Invest Assets", vermeldet eine Änderung im Vorstand. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 wird Herr Tobias Barten, der die Rolle als Co-CEO innehatte, aus dem Vorstand ausscheiden. Er wechselt in den Vorstand der Engel & Völkers Capital AG, ein langjähriger enger Finanzierungspartner der EV Digital Invest AG. In diesem Zuge wird der bisherige Co-CEO Marc Laubenheimer zum alleinigen CEO sowie Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt und hat seinen Vertrag entsprechend vorzeitig verlängert. Zudem wird Karl Poerschke, bisher Prokurist und Leiter der Operations-, Finance-, Strategy- & Product-Teams, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand berufen. Er wird die Rolle des COO einnehmen und das Unternehmen gemeinsam mit Herrn Laubenheimer leiten.



Ralf Wohltmann, Aufsichtsratsvorsitzender der EV Digital Invest AG: "Ich möchte Tobias Barten herzlich für den großen Einsatz für das Unternehmen in den letzten Jahren danken. Unsere Zusammenarbeit war stets von Vertrauen und Respekt geprägt. Wir wünschen Herrn Barten für seine neue Aufgabe alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Gleichzeitig ist der Aufsichtsrat überzeugt mit Marc Laubenheimer und Karl Poerschke das richtige Team für die nächsten Wachstumsschritte und die Weiterentwicklung des Unternehmens gefunden zu haben. Auch zeugt die Berufung von Karl Poerschke aus den Mitarbeiterreihen des Unternehmens von der Qualität der Belegschaft und vom Vertrauen von Aufsichtsrat und Unternehmensführung in seine Mitarbeiter."



Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Die Zusammenarbeit mit Tobias Barten hat mir außerordentlich viel Freude bereitet. Gemeinsam haben wir das Unternehmen aufgebaut und eine starke Marke im Markt etabliert. Wir haben uns für die weitere Entwicklung von EV Digital Invest viel vorgenommen. Ich freue mich, dass mit Karl Poerschke einer unserer wichtigsten Mitarbeiter die Rolle im Vorstand ausfüllen wird. Er kennt das Unternehmen bestens und bringt alle Qualifikationen mit, um die Entwicklung des Unternehmens weiter erfolgreich zu gestalten."



Karl Poerschke ist als Leiter der Funktionen Operations, Finance, Strategy & Product bereits seit 2020 für das Unternehmen tätig. Zuvor war er als Projektmanager in der Strategieberatung PwC Strategy& tätig und hat diverse Finanzunternehmen global insbesondere zu den Themen Digitalisierung, regulatorischer Transformationen und in IT-Projekten beraten.



Karl Poerschke, künftiger COO der EV Digital Invest AG: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass mir entgegengebracht wird und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Gemeinsam mit Marc Laubenheimer und dem gesamten Team ist es unser Ziel, EV Digital Invest durch die aktuelle schwierige Marktphase zu steuern und unser Geschäftsmodell gezielt strategisch weiterzuentwickeln. Dafür haben wir in diesem Jahr bereits die richtigen Weichen gestellt."



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 230 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt & -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de



