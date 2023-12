Singapur (ots/PRNewswire) -- Exyte und JGC gehen eine strategische Kooperationsvereinbarung für Hightech-Projekte in Südostasien ein- Gemeinsame Geschäftsentwicklung und Durchführung von EPC-Projekten in Indonesien, Vietnam, Thailand und den Philippinen- Exyte unternimmt nächsten Schritt in seiner "Follow-the-client"-Strategie- Exyte-CEO Dr. Büchele: "Für Exyte und JGC ergeben sich vielversprechende Geschäftsperspektiven in Zukunftsmärkten."Exyte, ein weltweit führender Anbieter in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für Hightech-Industrien, ist eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem japanischen Unternehmen JGC Corporation eingegangen, dem Geschäftsbereich der JGC Group, der sich um Projekte im Bereich Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement, Construction - EPC) in Übersee kümmert. Ziel der Vereinbarung sind die Förderung und Umsetzung von EPC-Projekten in den aufstrebenden Märkten Südostasiens.Exyte und die JGC Corporation werden Möglichkeiten zur gemeinsamen Geschäftsentwicklung und Durchführung von EPC-Projekten untersuchen und zusammen das Geschäftsfeld für Projekte rund um Hightech-Anlagen in aufstrebenden südostasiatischen Ländern wie Indonesien, Vietnam, Thailand und den Philippinen erweitern. Dabei bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein. Exyte verfügt über umfassendes Know-how in der Planung und Entwicklung von Hightech-Anlagen sowie über Zugang zu führenden internationalen Unternehmen, während JGC in den Zielländern bereits aktiv ist und zahlreiche lokale Projekte erfolgreich ausgeführt hat.Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele erklärt die Strategie hinter der Vereinbarung: "Seit seiner Gründung setzt Exyte erfolgreich auf eine "Follow-the-client"-Strategie. Wir sind dort aktiv, wo unsere Kunden investieren. Die aufstrebenden südostasiatischen Länder sind sehr attraktiv für Investitionen in Hightech-Anlagen. Für Exyte und JGC ergeben sich daraus vielversprechende Geschäftsperspektiven in Zukunftsmärkten. Wir freuen uns, mit JGC den richtigen Partner gefunden zu haben. JGC hat in diesen potenzialreichen Ländern bereits andere EPC-Projekte erfolgreich durchgeführt."Bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung betont Farhan Mujib, Präsident der JGC Corporation, dass sowohl Exyte als auch JGC die gleichen Werte zu Sicherheit, Qualität und Ausführungs- bzw. Projektexzellenz teilen. "Durch diese Partnerschaft vereinen wir die führende technische Expertise und das Kunden-Know-how von Exyte mit den regionalen Kenntnissen und Projektumsetzungskompetenzen von JGC. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einzigartige Lösungen anbieten."Marktwachstum in SüdostasienSüdostasien gehört zu den schnell wachsenden globalen Märkten für Hightech-Lösungen. Regierungen und Unternehmen in dieser Region setzen konsequent auf diese Technologien, um Industrie sowie Handel intelligenter und effizienter zu gestalten. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto schneller wächst auch der Markt für die Hightech-Fertigung. Unterstützt wurde diese Entwicklung in jüngster Vergangenheit auch durch Maßnahmen und Anreize einiger Staaten zur Steigerung der Sicherheit und Stärkung der Lieferketten. Die Investitionen in Hightech-Industrien werden aller Voraussicht nach signifikant zunehmen - nicht nur in den aufstrebenden Märkten Südostasiens, sondern auch in Industrieländern wie Japan, Europa, Singapur und den USA."Next Level"-Zukunftsagenda für schnelleres profitables WachstumExyte hält an seiner ambitionierten Wachstumsstrategie "Pathway to Ten" fest, die einen Umsatz von zehn Milliarden Euro bis 2027 vorsieht. Dazu hat das Unternehmen eine eigene Zukunftsagenda initiiert, die den Weg für die nächste Stufe profitablen Wachstums ebnen soll. Im Rahmen seiner "Next Level"-Agenda baut Exyte Schritt für Schritt seine führende Marktposition aus. Ein Element dieser Strategie ist die weitere Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten in Exytes Zielbranchen. In den vergangenen Jahren hat Exyte in Malaysia und Singapur erfolgreich EPC-Projekte sowie Projekte mit Investitionsvolumina von mehreren Milliarden Euro für internationale Bluechip-Unternehmen aus der Halbleiter- und Pharmaindustrie sowie aus dem Bereich Datenzentren umgesetzt.Mit seinen nachhaltigen Lösungen für Hightech-Anlagen ermöglicht es Exyte seinen Kunden, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und die Lebensqualität der Menschen zu steigern. Auf diese Weise trägt Exyte zu einer besseren Zukunft bei. Dabei hält das Unternehmen sein Versprechen "Bringing the future of technology to life" konsequent ein, um den ständig steigenden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das globale Team von Exyte schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. 