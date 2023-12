Am 15. November hatten wir im Express-Service auf das Frankfurter Geldhaus aufmerksam gemacht. Der Titel des Artikels war: "Deutsche Bank: Das riecht nach einer Trading-Chance!" Schon am 19. November konnten wir mit dem Hebel-Zertifikat einen Gewinn von 40 Prozent melden und das war unser Ratschlag für Abonnenten an diesem Tag: "Wer auf kurze Haltezeiten setzt, kann den Gewinn kassieren. Wer mit dem Hebel-Zertifikat auf einen Verdoppler spekuliert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...