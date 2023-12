Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise beschert dem chinesischen Online-Reiseanbieter Trip.com weiter kräftige Zuwächse. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterten die Umsätze zwischen Juli und September um 99% auf 13,7 Mrd. Renminbi (RMB; rd. 1,8 Mrd. Euro). Das Vor-Corona-Niveau von 2019 wurde damit um 31% übertroffen.>Hoch im Kurs standen v.?a. Pauschalreisen - in diesem Bereich konnten die Einnahmen mehr als verdreifacht werden. Aber auch in den anderen Segmenten ging es zweistellig nach oben. Die Hotel- und Flugbuchungen (+90% bzw. +70%) stiegen sogar auf neue Rekorde. Besonders auf dem Inlandsmarkt bleibt die Nachfrage stark, erklärte Trip.com. Die Hotelreservierungen in China zogen zum Vj. um über 90% und ggü. 2019 um 70% an. Aber auch das Auslandsgeschäft kommt dank Verbesserungen ...

