Der E-Commerce-Riese Amazon (ISIN US0231351067) ist bereits in vollem Festtagemodus. Das Unternehmen veranstaltete am 10. und 11. Oktober seine jüngste Prime-Day-Verkaufsveranstaltung und kündigte Pläne zur Einstellung von 250.000 zusätzlichen Mitarbeitern in seinen weltweiten Niederlassungen an, um sich auf die geschäftige Einkaufssaison zum Jahresende vorzubereiten. Zu den Neueinstellungen gehören Vollzeit-, Teilzeit- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...