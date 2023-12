Die EU-Kommission hat dem Bund grünes Licht für die Auszahlung von Staatshilfen in Höhe von 2,6 Mrd. € gegeben. Mit der Beihilfe wird RWE für die vorzeitige Stilllegung seiner Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier entschädigt, wie die EU-Kommission gestern in Brüssel erklärte. Zugleich hellt sich das Sentiment für die RWE-Aktie weiter auf: Die Analysten der UBS haben das Kursziel für RWE von 48 auf 52 € angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. RWE sei eine attraktive Anlage mit Blick auf den Wandel der europäischen Stromversorgerbranche hin zu Erneuerbaren Energien, begründete die UBS die Anhebung des Kursziels. Die RWE-Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einem fast lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Der nächste Widerstand liegt aktuell bei 41,14 €.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken