IGP Advantag AG: IGP Ingenieur GmbH erreicht wichtigen Meilenstein am Projekt "FOUR Frankfurt" Berlin 13.12.2023. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) erreicht einen wichtigen Meilenstein beim Auftrag ihrer 100 % Tochter IGP Ingenieur GmbH, der Bauleitung des RT 4 Hochhauses beim Projekt "FOUR Frankfurt". Mit 233 Metern entstehen im FOUR Frankfurt die höchsten Büroetagen Deutschlands mit einmaligem Blick über die Bankenmetropole und den Taunus. Drei weitere Hochhäuser mit 178, 120 und 100 Metern sowie eine Sockelbebauung und eine viergeschossige Tiefgarage komplettieren das neue Quartier. Groß & Partner beauftragte die IGP Ingenieur GmbH 2021 mit der Objektüberwachung für die Türme T1 und T4. Die Bauarbeiten haben mit der Betonierung der Bodenplatte und der Vorbereitung des Hochbaus 2021 begonnen. Drei der vier Türme haben schon ihre volle Höhe erreicht. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für 2025 geplant. Nachdem mehrtägigen Richtfest im September konnten im Oktober der Ankermieter in den kleinsten der vier Türme einziehen. Die Bauarbeiten am T4 wurden von der IGP Advantag Tochter IGP Ingenieur GmbH überwacht. Trotz Lieferengpässen während der Corona Pandemie und der anhaltenden Krise in der Bauwirtschaft, konnte das Projekt erfolgreich fertiggestellt werden. "Wir freuen uns sehr, dass unser Team zusammen mit Groß & Partner diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat und wir uns jetzt auf die Arbeiten am RT1 konzentrieren können. Als IGP Ingenieur GmbH verantworten wir die Bauleitung für zwei der Hochhäuser. Nun gilt es den straffen Zeitplan gemeinsam mit den Bauherren weiter so erfolgreich umzusetzen", erläutert Christian Werner, Geschäftsführer der IGP Ingenieur GmbH. Mit der Objektüberwachung von T1, dem höchsten Turm des Ensembles, bleibt die IGP Ingenieur GmbH auch weiterhin an der Umsetzung dieses Jahrhundertprojektes beteiligt. Die Fertigstellung von T1 ist für Ende 2024 geplant. Über die IGP Advantag AG: Die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des Immobilien- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet.

