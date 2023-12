© Foto: Porsche AG



Die Welt der Luxusautos wird oft als sicherer Hafen in Zeiten der Rezession betrachtet. Das muss nicht immer der Fall sein, wie eine Analyse von HSBC zeigt.Wie die britische Investmentbank in einer großen Branchenstudie aufzeigt, leiden selbst Luxusmarken wie Porsche unter den Folgen der Inflation und schwacher Nachfrage nach Nobelkarossen in China. Während Ferrari - die bestperformende Auto-Aktie des Jahres - sich behauptet, bleiben andere Luxusnamen wie Porsche und Aston Martin Lagonda (AML) hinter den Erwartungen zurück. Auf dem wichtigen chinesischen Markt mussten alles Luxusautohersteller im dritten Quartal Federn lassen. So ging der Absatz bei AML um 55 Prozent zurück, bei Porsche um …