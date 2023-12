Vor Kurzem hat die Europäische Kommission die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre prolongiert. Um nicht dagegen zu verstoßen, wird das geplante Verbot von Glyphosat in Deutschland per 01. Januar 2024 aufgehoben, da es keine rechtlich keinen Bestand mehr hat.Er müsse sich an geltendes Recht halten und dies jetzt national vollziehen, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. Dies diene dem einstweiligen Rechtsschutz ...

