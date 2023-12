The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2023



ISIN Name

DE000A1E88F4 AAREAL BANK MTN.HPF.S108

DE000DZ1J4P5 DZ BANK IS.A332

CH0273925989 DT.BANK 15/23 SF

XS2275587090 FUJI.ZHANGL. 21/23

DE000A289EM6 EUROBODEN GMBH IHS 20/25

DE000DZ1J4V3 DZ BANK IS.13/23 A338

US780097AZ42 NATWEST GROUP PLC 13/23

DE000A2YNXQ5 EUROBODEN GMBH IHS 19/24

USU4912XAF07 KENVUE 23/43 REGS

CH0536892620 FIRMENICH I. 20/23

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken