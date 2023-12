Der DAX hatte am Montag vor der Fed-Entscheidung einen ruhigen Handelstag verbracht und am Ende ein kleines Minus verbucht. Doch die US-Notenbank hat dann am Abend für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street gesorgt, das am Donnerstag in Frankfurt Auswirkungen haben wird. Besonders stehen zinssensitive Aktien wie Allianz, Deutsche Bank, Vonovia und Zalando im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...