Am Mittwoch fehlten dem DAX zwischenzeitlich nur rund zwei Punkte zu einem neuen Allzeithoch. Am Ende ging ihm etwas die Luft aus. Er ging 0,15 Prozent tiefer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und ...