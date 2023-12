DJ PTA-Adhoc: RWT AG: RWT AG: Tochtergesellschaft erwirbt alle Anteile an der Kleinwasserkraftwerksbetreiberin Russbacher Wasserkraft GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rußbach (pta/14.12.2023/13:13) - Der Vorstand der RWT AG teilt mit, dass die 100 %ige RWT AG -Tochtergesellschaft RWT Hornegger & Thor GmbH mit dem Alleingesellschafter der Russbacher Wasserkraft GmbH (FN 585079 k) Einigung über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Russbacher Wasserkraft GmbH erzielt hat. Die Zielgesellschaft betreibt ein Kleinwasserkraftwerk (KWK) in Rußbach am Paß Gschütt. Das KWK weist derzeit eine Engpassleistung (PM) von 96 kW und ein Regel-Jahresarbeitsvermögen (RAV) von 440.000 kWh auf. Zugleich wird ein Projekt übernommen, bei dessen Umsetzung eine Ausweitung der Engpassleistung auf 289 kW und des Regel-Jahresarbeitsvermögens (RAV) auf 1,215000 kWh erreicht werden kann.

Aktuell wird die gewonnene Energie in das öffentliche Netz eingespeist. Die RWT Hornegger & Thor GmbH beabsichtigt, die Energie künftig auch für den eigenen Betrieb zu nutzen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der RWT AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

ISIN(s): AT00RWTRACE1 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

ISIN(s): AT00RWTRACE1 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

