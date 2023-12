Die RWT AG-Tochtergesellschaft RWT Hornegger & Thor GmbH erwirbt sämtliche Anteile an der Russbacher Wasserkraft GmbH, die ein Kleinwasserkraftwerk in Rußbach am Paß Gschütt betreibt. Aktuell wird die gewonnene Energie des Kraftwerks in das öffentliche Netz eingespeist, die RWT Hornegger & Thor GmbH beabsichtigt, die Energie künftig auch für den eigenen Betrieb zu nutzen. Das Kraftwerk weist derzeit den Angaben zufolge eine Engpassleistung (PM) von 96 kW und ein Regel-Jahresarbeitsvermögen (RAV) von 440.000 kWh auf. Zugleich wird ein Projekt übernommen, bei dessen Umsetzung eine Ausweitung der Engpassleistung auf 289 kW und des Regel-Jahresarbeitsvermögens (RAV) auf 1,215000 kWh erreicht werden kann, wie die RWT AG mitteilt.

