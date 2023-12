Opel hat in Deutschland die Bestellbücher für die neue Generation des Vivaro geöffnet. Der rein elektrische Vivaro Electric startet ab sofort zu Listenpreisen ab 39.500 Euro netto bzw. 47.005 Euro brutto. Auch für den neuen Movano nimmt Opel erste Bestellungen an, vorerst aber nur als Verbrenner. Der neue Movano Electric soll "in Kürze" geordert werden können, wie es in einer Stellantis-Mitteilung heißt. Die neuen Elektro-Transporter hatte Opel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...