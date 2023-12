Bereits am 5. Dezember konnten sich Anleger über die Neuigkeit freuen, dass Mutares in den SDAX aufsteigen wird (DER AKTIONÄR berichtete). Am heutigen Donnerstag folgte gleich die nächste positive Nachricht: Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch und generierte damit gleichzeitig ein Kaufsignal.Seit Anfang Dezember befand sich die Mutares-Aktie in einer Handelsspanne von 31,50 bis 33,20 Euro. Heute steigt der Kurs jedoch um rund vier Prozent und bricht damit aus der Konsolidierung aus. Gleichzeitig ...

