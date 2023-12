Tag für Tag werden mit MLPE-Geräten des Typs Tigo TS4 in über 100 Ländern für Tausende von Photovoltaikanlagen im Kilowatt- bis Megawattbereich mit einer Gesamtleistung von 3,5 Gigawatt mehr als 1 GWh PV-Leistung auf Modulebene überwacht.

Tigo Energy Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, meldete heute, dass ein Solarunternehmen im US-Bundesstaat Arizona das 10-millionste Gerät des Typs Tigo TS4 installiert und in Betrieb genommen hat. Eine PV-Anlage des unabhängigen Unternehmens Sunny Energy aus Arizona ist jetzt als eine von mehr als 100.000 PV-Anlagen, bei denen Geräte der Modellreihe Tigo TS4 eingesetzt werden, die Anlage, bei der das 10-millionste TS4 zum Einsatz kommt. Das TS4-Gerät, das diesen Meilenstein erreicht hat, bietet Schnellabschaltung, Überwachung auf Modulebene und Optimierung für eine Wohnanlage in Tempe (Arizona/USA). Seit 2007 wurden Tigo MLPE-Geräte mit einer Gesamtleistung von 3,5 GW in mehr als 100 Ländern auf allen sieben Kontinenten installiert; mehr als 1 GWh der täglichen Solarstromerzeugung wird mithilfe von Tigo Energy Intelligence überwacht.

Tigo TS4-Produkte bieten Installationsunternehmen die nötige Flexibilität für den Einsatz der leistungsstärksten PV-Module, damit deren Kunden von der maximalen Energieerzeugung pro verfügbarer Dachfläche profitieren können. Die Produkte der Modellreihe Tigo TS4 sorgen auch für niedrigere Gesamtanlagen- und Lohnkosten, da sie ohne Schrauben installiert werden können und keine zusätzliche Erdung benötigen. Im Rahmen des Programms Tigo Enhanced haben Kunden von Tigo und Installationsunternehmen die Freiheit, die optimale Ausrüstung für ihre Solarprojekte zu wählen, da sie ihre Anlage mit Wechselrichtern der wichtigsten Hersteller und der Tigo Enhanced Partner Chint Power Systems (CPS), Solectria, Sungrow, Solis, Canadian Solar und Growatt ganz einfach per Plug-and-Play verbinden können.

"Wir nutzen bereits seit 2017 die Optimierer und Schnellabschaltvorrichtungen von Tigo und jetzt auch die Wechselrichter des Unternehmens", so Joseph Cunningham, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Sunny Energy. "Die flexible Konzeption, die auf eine Kombination aus Optimierern und Schnellabschaltvorrichtungen setzt, ist sehr nützlich. Auch bei der Reaktion auf Supportanfragen übertrifft Tigo die Konkurrenz bei Weitem."

Da die Leistung von PV-Modulen steigt und die Nachfrage nach höherer Leistungsdichte weiter wächst, wird die Plattform Tigo TS4 zu einem wichtigen Baustein für PV-Anlagen jeder Größe. Die MLPE-Produkte von Tigo bieten Installationsunternehmen die Freiheit, die von ihnen bevorzugten Wechselrichter und Module einzusetzen, und die Flexibilität, aus einer Kombination von Schnellabschaltung, Überwachung auf Modulebene und Optimierung auszuwählen. Die TS4-Produkte von Tigo steigern die Energieerzeugung erheblich, indem sie Verschattungen und Beeinträchtigungen durch Modulfehlanpassungen reduzieren. Sie bieten Sicherheit für Ersthelfer durch Schnellabschaltung und liefern Erkenntnisse über die Anlagenleistung durch Überwachung auf Modulebene. Tigo bietet Tools für private, gewerbliche und industrielle PV-Anlagen sowie für Solarparks von Energieversorgern, mit denen die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt, die Anlagenleistung verbessert und die Benutzerfreundlichkeit für Installationsunternehmen und Anlagenbesitzer erhöht werden können.

"Wir sind stolz darauf, dass wir den Meilenstein von 10 Millionen installierten Geräten überschritten haben, und dankbar für engagierte Installationsunternehmen wie Sunny Energy, die unser Ziel teilen, den Endkunden durch eine Kombination von Lösungen und Dienstleistungen für ihre Photovoltaikanlagen einen hochwertigen Service zu bieten", so J. D. Dillon, Chief Marketing Officer von Tigo Energy. "Die MLPE-Technologie von Tigo spielt durch die Schnellabschaltung und die Überwachung auf Modulebene nicht nur eine gewichtige Rolle bei der Anlagensicherheit, sondern auch bei der Wertschöpfung durch Optimierung dank rückgewonnener Energie und umfassenden Tools für Solarparks."

Installationsunternehmen für Tigo haben Zugang zum Serviceprogramm Green Glove, das erstklassigen Support für Installationsunternehmen für gewerbliche und industrielle PV-Anlagen sowie für private PV-Anlagen bietet. Das Green Glove Programm steigert durch eine Reihe von formalisierten Unterstützungsmaßnahmen für Tigo-Installationsunternehmen vor, während und nach der Installation die Qualität in der gesamten Wertschöpfungskette der Solarbranche.

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen mit Stromspeichern für Privatkunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

