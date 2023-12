Vor dem Zinsentscheid der Fed hielten die Börsianer sich am Mittwoch eher bedeckt und es gab an den Märkten eher wenig Bewegung zu sehen. Mancher Einzeltitel enttäuschte zudem mit schlechten Neuigkeiten und so gönnten die Bullen sich eine kleine Verschnaufpause. Es gibt aber Indizien dafür, dass die Jahresendrallye noch längst nicht an ihrem Ende angekommen ist.Anzeige:Klar auf der Seite der Verlierer landete die Aktie von Nel ASA (NO0010081235), welche zeitweise bei 0,53 Euro ein neues Jahrestief markierte. Die Anleger zeigten sich regelrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...