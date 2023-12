DJ Shell steigt bei Öl-Raffinerie PCK Schwedt aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Shell steigt bei der Öl-Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg aus. Die Tochtergesellschaft Shell Deutschland GmbH verkauft ihre Beteiligung in Höhe von 37,5 Prozent an die Prax-Gruppe, eine britische Energiegesellschaft, wie das Unternehmen mitteilte. Der Abschluss der Transaktion werde in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet. Shell trennt sich von der Beteiligung, um sein weltweites Raffinerie-Portfolio auf Kernstandorte zu reduzieren.

Die Raffinerie PCK Schwedt gehört mehrheitlich der deutschen Tochter der russsichen Ölkonzern Rosneft, die aktuell unter Treuhandverwaltung steht. Weitere 8,33 Prozent gehören dem italienischen Konkurrenten Eni. Beide Anteilseigner haben der Mitteilung zufolge ein Vorkaufsrecht.

